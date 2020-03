Énervé par les choix fous des fabricants, j’ai inventé OneDevice

Size comparaison of OneDevice with other mainstream smartphones.

Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des fabricants de smartphones, mais ils ont tous commencé à faire des smartphones énormes et pas pratiques.

Et le plus fou dans tout ça, c’est qu’aujourd’hui il existe des écrans qui prennent presque toute la surface du smartphone. Ce qui veut dire que OneDevice peut avoir un écran de 5″ (plus grand que celui de 4.7″ du *phone8 par example) tout en gardant (presque) la taille d’un *phone4!

Donc nous pourrions avoir des smartphones petits, pratiques et qui en plus ont un grand écran de 5″! Et au lieu de cela nous nous trimbalons des smartphones taille frigo!!

Disons NON à cette folie !

Format 16:9 VS les giraffes 19:9 ou même 21:9

Quand les fabricants ont atteint la largeur maximale qui peut être tenue par une main (environ 75mm) ils ont augmenté la taille en hauteur. Ce qui donne des formats d’image tout en longueur. Et cette taille supplémentaire est totalement inutile la plus part du temps!

Comparaison d’affichage d’un média 16:9

Média 16:9 sur un smartphone 19.5:9 Média 16:9 sur un smartphone 16:9

La réalité c’est que la plus part des vidéos et photos que l’on utilise ont un format 16:9. Donc un écran plus large que ça donne des bandes noires sur les cotés de l’écran. On se balade donc avec des téléphones qui ne rentrent pas dans la poche pour des bandes noires inutiles, qui en plus consomment de la batterie!

La « zone-sans-pouce » des giraffes

Plus le smartphone est large, moins il est facile de le tenir dans une main et donc au pouce de s’étendre pour aller cliquer où on veut!



Comparaison des pages principales

Page principale typique d’une giraffe A cause de la zone-sans-pouce, l’écran principal des giraffes n’a en général pas beaucoup d’icônes. Le haut de l’écran ne sert pas à grand chose. Page principale typique de OneDevice Du fait que votre pouce peut aller partout, vous pouvez en fait avoir plus d’icônes sur l’écran de OneDevice, malgré le fait qu’il soit plus petit!

Poches…

OneDevice rassemble 4 appareils en 1

Pourquoi s’arrêter à un smartphone de meilleur taille quand on pourrait aller encore plus loin en proposant un appareil incroyable?

Device 1 : Un Flagship-Killer Saviez vous que le coût de production des smartphones est seulement d’environ 35% du prix que vous payez? C’est parce qu’il y a beaucoup d’intermédiaires prenant leur marges. Afin de vous apporter un smartphone avec des caractéristiques haut de gamme à un tarif raisonnable, nous ne vendrons que sur notre site web. Enlevant ainsi tous les intermédiaires inutiles. Caractéristiques approximatives : Une très bonne caméra : C’est un must pour tout bon smartphone.

Jack audio

256GB mémoire

4GB ram

5″ Amoled 1080 x 1920 px

Octa-core 2.3GHz

Dimensions : 118 x 68 mm

Device 2 : Liseuse électronique OneDevice a deux écrans, un normal à l’avant et un epaper à l’arrière.



Les smartphones avec écran de liseuse électronique est un concept génial qui n’est malheureusement jamais arrivé en Europe.



Mais en ayant utilisé un pendant plusieurs années je peux vous garantir que c’est génial! Si vous aimez lire c’est évident. Mais même si non, l’écran epaper est toujours allumé, montrant des informations comme l’heure la météo, les alertes etc. Et peut sauvegarder la batterie dans les situations critiques!

Device 3 : Ordinateur de bureau Connaissiez vous cette caractéristiques d’android? Ça s’appelle le mode bureau. Ça vous permet d’utiliser votre téléphone comme ordinateur de bureau. Avec une souris, des fenêtres redimensionnables etc.



OneDevice à la vidéo par USB-C et un mode bureau, vous permettant de l’utiliser comme ordinateur!



Vous pourrez connecter OneDevice sur des stations d’accueils comme Keydock. Keydock est déjà en développement et prêt à fabriquer! Vous pouvez le voir sur www.oreason.io!

Device 4 : Ordinateur portable De la même manière vous pouvez brancher OneDevice sur un « Lapdock ». Un Lapdock c’est une station d’accueil pour smartphone en forme d’ordinateur portable. Nous avons prévu de faire un Lapdock avec un trou au niveau du pavé tactile pour que OneDevice puisse s’y poser pour avoir une expérience d’ordinateur portable. C’est facile à concevoir mais il faut avoir développé OneDevice d’abord!

Interessés? Désolé mais vous ne pouvez PAS avoir OneDevice.

Les smartphones ne sont pas difficiles à développer, mais les minimums de commande sont énormes (200 000 pièces). Donc aujourd’hui, vous ne pouvez pas l’avoir, vous êtes bloqué avec votre smartphone-géant ou votre smartphone de 2011.

Vous pourrez l’avoir dans le futur seulement si assez de personnes s’inscrivent pour montrer leur intérêt. Cela veut dire que OneDevice ne deviendra pas une réalité sans vous!

Pour devenir une réalité, il faut que OneDevice se propage par bouche à oreille. Pour rendre ça possible j’ai mis en place un système de points. Plus vous avez de « OD-Points » en partageant et parrainant, plus vous aurez une grosse réduction sur OneDevice lorsqu’ils seront disponibles! Et les 100 membres ayant le plus de OD-Points recevront OneDevice gratuitement à sa sortie!

Rejoignez-nous et ensemble mettons un terme à cette folie des grandeurs!



Qui suis-je? Pierre de France. Je suis un ingénieur et j’aime développer des produits électroniques. Mes premières créations sont Raspiboy, RetroStone et RetroStone2 qui ont été lancés avec succès sur Kickstarter. L’idée de concevoir un smartphone est dans ma tête depuis quelques temps car je ne supporte plus ces énormes smartphones qui ne tiennent pas dans ma main. Le problème principal est la quantité de commande minimal comme je vous l’ai dit! Donc j’espère que vous rejoindrez le projet!